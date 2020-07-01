На Камчатке и Чукотке завершилось голосование по изменению Конституции

Пока в Петербурге вовсю идет электоральный процесс, на Камчатке и Чукотке плебисцит по внесению корректив в действующую Конституцию уже завершен.

На Камчатке на участки пришли 40% избирателей, на Чукотке - 70, 81%.

По последним данным, опубликованным ЦИК, за шесть дней в Северной столице в голосовании приняли участие 2,2 млн человек.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова уведомила, что серьёзных нарушений в голосовании не было, несмотря на то, что днем ранее на участке №2191 в Петербурге журналисту Давиду Френкелю сломали руки полицейские.