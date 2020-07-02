Памфилова отрицает голосование по Конституции на пеньках и в багажниках

Глава Центризбркома Элла Памфилова заявила, что голосования по поправкам в Конституцию "на пеньках или в багажниках" не было, а фото, подтверждающие это, сделаны специально, передает РИА "Новости".

"У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия-1".

В пример Памфилова привела Великобританию, где гражданам предлагали голосовать на парламентских выборах "в пивнушках, в контейнерах каких-то, в химчистках".

Голосование в багажнике, например, заметили во Владивостоке: в местном избиркоме тогда рассказали, что сделали так из-за дождя. Еще один "избирательный" багажник был зафиксирован в Еврейской автономной области: там проголосовал подобным образом глава одного из городских поселений. В Петербурге на второй день голосования заметили пункт голосования, устроенный с помощью тележки из продуктового магазина.

ЦИК огласит официальные результаты голосования 3 июля. После обработки 100% протоколов избирком сообщил, что поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% избирателей.

Внести изменения в Конституцию предложил президент Владимир Путин в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди более чем 200 предложенных поправок есть касающиеся семейных ценностей, защиты животных, социальных, регламентирующих требования к чиновникам и депутатам. Выделяется одна, которая позволяет обнулить президентские сроки Владимира Путина и дать ему возможность оставаться президентом до 2036 года в случае переизбрания.