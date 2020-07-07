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16:41

Профсоюз журналистов требует прекратить уголовное преследование Сафронова

фото ЗакС политика Профсоюз журналистов требует прекратить уголовное преследование Сафронова

За своего коллегу Ивана Сафронова вступились члены Профсоюза журналистов и работников СМИ, опубликовав в Facebook манифест в его поддержку.

"Профсоюз журналистов убежден, что никакие ссылки на секретность не спасут следствие от всеобщего недоверия, когда речь идет о преследовании такого профессионала, как Иван Сафронов и расценивает любое замалчивание деталей уголовного дела против журналиста, как расплату спецслужб за его публикации. Мы считаем, что Сафронова должны немедленно отпустить, а дело против него закрыть", - говорится в заявлении организации.

Журналиста уже доставили на заседание в Лефортовский суд Москвы.

Сафронова подозревают в государственной измене. ФСБ полагает, что он мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

Журналиста задержали сегодня утром. В его отношении возбуждено уголовное дело о государственной измене, максимальное наказание по которой - до 20 лет тюрьмы.

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