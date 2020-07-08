Политолог Рогов указал на опасность применения "шпионских" статей УК

Политолог и публицист Кирилл Рогов, рассуждая о последствиях случившегося накануне ареста журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене, пришел к выводу, что обращение к подобным статьям Уголовного кодекса способно сыграть злую шутку с самими же силовиками. В подтверждение своих слов он привел хрестоматийный пример сталинских "чисток" внутри органов. При этом и тогда, и сейчас, убежден эксперт, к реальной государственной измене шпиономания не имеет ни малейшего отношения.

"Я не знаю, кто у нас сегодня генеральный комиссар государственной безопасности — Бортников, Патрушев или Сечин, — но на их месте я бы задумался о своей судьбе. Дело в том, что Берию расстреляли по одной причине: люди, которые приняли это решение, ужасно боялись, что Берия расстреляет их, объявив британскими шпионами. Им просто ничего не оставалось: кто первым расстреляет другого, объявив британским шпионом, тот и выиграл", - развил свою мысль автор поста в Facebook.

В действительности, по сведениям политолога, реальных шпионов предъявлять обществу в силу разных причин не принято, и вместо этого предъявляют фейковых. Самое плохое для Рогова в делах о госизмене - что общество способно начать верить в "назначенных" государством шпионов и в то, что жестоко расправляться с ними представляет собой некую норму.

По версии ФСБ, бывший автор "Коммерсанта" Иван Сафронов, ныне работающий в Роскосмосе, мог передавать "представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России". В день его задержания и ареста в обеих столицах прошли одиночные пикеты в его поддержку.