СК заявил о "неопровержимых доказательствах" по делу Фургала об убийстве бизнесменов

Следственный комитет заявил о наличии "неопровержимых доказательств" причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам двух предпринимателей и покушению на третьего, а также назвал имена жертв.

Речь идет об убитых в 2004-2005 годах Евгении Зоре и Олеге Булатове, а также Александром Смольском, на которого было совершено покушение. В СК заявили, что сначала работа следователей "осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания" на Фургала, но уже тогда "имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности" чиновника.

По версии следствия, убийства связаны с "продвижением коммерческих интересов" Фургала. Убийство Зоря СК связывает с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного им железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до "вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих", заявили в ведомстве.

Компаньон Фургала, Булатов, подозревал его в причастности к убийству Зоря, считает СК, и Фургал якобы решил организовать убийство, опасаясь быть раскрытым. "Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома", - убеждены следователи.

Позже, продолжает СК, расширив бизнес, Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла, где параллельно вел аналогичный бизнес Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. По версии следствия, Фургал якобы решил вытеснить конкурента после того, как требовал изменить цены или полностью отказаться от бизнеса.

"В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил", - сказали в СК.

По версии следствия, также в угоду коммерческим интересам был убит местный житель Роман Сандалов, вину за это взял на себя охранник и личный водитель Фургала.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге участвовали от 12 тысяч человек всего, по оценкам МВД, до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по другим данным. После этого протестующие собирались меньшим количеством.

Сам Фургал в разговоре с членами ОНК рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Также общественники сообщили, что им запретили передавать Фургалу информацию о митингах в его поддержку.