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10:58

Трутнев об акциях в поддержку Фургала: Митинги не повлияют на правосудие в России

фото ЗакС политика Трутнев об акциях в поддержку Фургала: Митинги не повлияют на правосудие в России

Вице-премьер – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что митинги жителей Хабаровского края в поддержку губернатора региона Сергея Фургала не повлияют на правосудие, передает РИА "Новости".

"Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством", - сказал Трутнев.

По его словам, обвинения в адрес Фургала не зависят от митингов.

"Всем, кто интересуется этим процессом, результатом следственных действий, будет понятно, что инкриминируется губернатору Хабаровского края, по каким причинам эти обвинения возникли. Это никоим образом не зависит от ведения митинга", - отметил Трутнев.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Жители разных городов Хабаровского края выходят в поддержку Фургала с 11 июля. В тот день в митинге участвовали от 12 тысяч человек всего, по оценкам МВД, до 35 тысяч человек только в Хабаровске, по другим данным. После этого протестующие собирались меньшим количеством.

Сам Фургал в разговоре с членами ОНК рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Также общественники сообщили, что им запретили передавать Фургалу информацию о митингах в его поддержку.

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