СМИ: СК проверяет Фургала на причастность к новым эпизодам убийства бизнесменов

Следственный комитет проводит доследственную проверку в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к убийству и покушение на убийство, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, проверка в отношении Фургала и еще четырех фигурантов касается дела, возбужденного в 2004 году. Он сообщил, что эти преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края в 2003 – 2004 годах. В материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов, добавил источник.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.