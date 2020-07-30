В Заксобрание Хабаровского края внесён законопроект, запрещающий Дегтярёву становиться губернатором

Покинувший ЛДПР депутат Заксобрания Хабаровского края Петр Емельянов внёс на рассмотрение локального парламента проект законотворческой инициативы, принятие которой сделает недоступным пост губернатора для Михаила Дегтярёва. Документ опубликован на сайте органа.

Емельянов предлагает внести коррективы в пункт 34.3 статьи 34 Устава Хабаровского края от 30 ноября 1995 года. Там говорится о цензе оседлости для кандидата на пост губернатора региона. По мнению парламентария, на пост главы должен претендовать только тот человек, который прожил на территории края не менее 10 лет.

"Идея законопроекта родилась на основании проведенных встреч с жителями региона, которые уже больше двух с половиной недель выходят на центральные улицы города. Избиратели Хабаровского края хотят видеть в роли губернатора гражданина, знающего о проблемах и вопросах региона не понаслышке. Лицо, претендующее на занятие высшего должностного поста в регионе, должно знать общественно-политическое и социально-экономическое устройство Хабаровского края, быть авторитетным и экспертным в вопросах организации условий и качества проживания на территориях края. А самое главное Хабаровский край должен быть домом для претендента на пост губернатора", - пояснил свою задумку Емельянов.

Ранее, напомним, он и его коллега-депутат Александр Каян вышли из ЛДПР в знак протеста против ареста Сергея Фургала. Позднее они основали движение "Голос Дальнего Востока".

Протесты в Хабаровском крае не утихают с начала 10 июля. Люди ежедневно выходят на улицы, выражая таким образом поддержку экс-губернатору и требуя отставки Дегтярёва.