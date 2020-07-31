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9:55

Москалькова: Второй тест Сафронова на COVID-19 - отрицательный

фото ЗакС политика Москалькова: Второй тест Сафронова на COVID-19 - отрицательный

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оповестила СМИ о том, что второй тест на коронавирус арестованного экс-журналиста Ивана Сафронова показал отрицательный результат, информирует "Интерфакс".

"Вчера разговаривала с начальником СИЗО „Лефортово", он сообщил, что Ивану Сафронову провели два исследования, оба дали отрицательный результат на коронавирус", - уточнила омбудсмен.

По словам Москальковой, Сафронова "или уже перевели, или должны перевести" из одиночной карантинной камеры в обычную.

Об изоляции экс-журналиста "Коммерсанта" стало известно 27 июля. Днем ранее сообщалось о его первом отрицательном анализе на COVID-19.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью. 28 июля стало известно, что следователь ФСБ предложил ему сделку со следствием в обмен на имена его журналистских источников.

 

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