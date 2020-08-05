Депутаты и журналисты требуют наказать полицейского за сломанную руку Френкеля

На сайте Change.org появилась новая петиция с требованием наказать виновных в переломе руки корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, на 17:20 5 августа ее подписали 134 человека.

Среди авторов петиции – депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Максим Резник, лидер "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина, правозащитники, журналисты и писатели. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и появилось после того, как СК не нашел оснований возбуждать дело в отношении заломившего Френкелю руку полицейского.

"Мы — журналисты и просто неравнодушные граждане — требуем возбуждения уголовного дела на искалечившего журналиста правоохранителя и увольнения его из органов правопорядка. Мы усматриваем в произошедшем 30 июня на избирательном участке составы уголовных преступлений, а именно: воспрепятствование деятельности журналиста, нанесение вреда здоровью средней тяжести, превышение служебных полномочий", - говорится в петиции.

По мнению авторов обращения, такие истории "позорят не только виновного в нападении на гражданское лицо полицейского", но и "всё МВД как организацию, неспособную отвечать за поступки своих сотрудников".

Ранее уже была опубликована петиция с требованием наказать виновных в инциденте с переломом руки Френкеля. К моменту публикации новости ее подписали 52 тысячи человек.

Напомним, 30 июня в разгар голосования Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, когда он прибыл осветить ситуацию с переносными урнами. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, но своего не добились.

Полицейские, пытавшиеся вывести Френкеля с участка по просьбе председателя УИК Валентины Ландышко, сильно заломили ему руку, так, что сломали плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии председателя УИК Валентины Ландышко, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.

При этом Дзержинский суд Петербурга оштрафовал Френкеля в общей сложности на 2,5 тысячи рублей по трем протоколам, составленным из-за этого инцидента: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.

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