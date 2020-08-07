Прокуратура заявила, что журналист Френкель "пытался сорвать проведение голосования" по поправкам в Конституцию

По мнению прокуратуры Петербурга, корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, которому полицейский сломал руку на избирательном участке № 2191 во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пытался сорвать проведение плебисцита.

Это следует из ответа ведомства на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Парламентарий опубликовал документ на своей странице Facebook 7 августа.

"На просьбу зарегистрироваться в установленном порядке в журнале учета лиц, присутствующих при проведении голосования, ответил отказом, стал нарушать общественный порядок, создавать помехи избирателям, оскорблять членов УИК. Таким образом, Френкель Д.А. пытался сорвать проведение голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации, не допуская граждан к урнам с бюллетенями, осуществляя видеосъемку сотрудников УИК и провоцируя их на конфликт", - говорится в ответе прокуратуры.

Также в этом документе, датированным 20 июля, говорится о судебной медицинской экспертизе, которая должна установить "механизм образования повреждения" руки журналиста.

- Это чудовищно-лживая "аргументация", прокуратура опирается исключительно на вранье председателя УИК, - заявил ЗАКС.Ру Вишневский. - Я звонил родным Давида – никто не приглашал его ни для какой "судебно-медицинской экспертизы", которая якобы назначена.

Сам Френкель объяснял, что, будучи аккредитованным для работы на избирательных участках журналистом, не отказывался регистрироваться на УИК № 2191 и предлагал членам комиссии сфотографировать его паспортные данные, чтобы переписать их в журнал. Члены УИК настаивали, чтобы присутствовавшие представители СМИ сами вносили свои данные в их книгу учета. То же самое потребовали от корреспондента ЗАКС.Ру, также работавшего на участке № 2191 в дни плебисцита.

На участок Френкель прибыл в шестой день голосования, узнав о продолжающемся конфликте между несколькими членами комиссии и председателем УИК Валентиной Ландышко, которая скрывала от своих коллег урны для придомового голосования и даже не сообщала им, где это голосование проходило.

Полицейские пытались увести Френкеля с участка по просьбе Ландышко. После того, как корреспондент начал снимать их лица на телефон, они заломили ему руки за спину, сломав плечевую кость. Тем же вечером журналиста прооперировали.

Позже Френкель обратился в Следственный комитет, однако уголовное дело по его жалобе так и не возбудили. При этом самого корреспондента по решению Дзержинского районного суда оштрафовали на 2500 рублей за неповиновение требованиям полиции и вмешательство в работу избиркома.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.