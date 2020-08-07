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18:49

Участника петербургской акции солидарности с Хабаровском арестовали на 15 суток

фото ЗакС политика Участника петербургской акции солидарности с Хабаровском арестовали на 15 суток

Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу, 7 августа, назначил 15 суток административного ареста либертарианцу Николаю Никифорову, сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь регионального отделения Либертарианской партии России Денис Луговский.

Никифорову вменили участие в несанкционированной акции в поддержку протестов в Хабаровске. Она состоялась в центре Петербурга 1 августа. Поскольку ранее активист привлекался за участие в акции против повышения пенсионного возраста, организованной штабом Алексея Навального 9 сентября 2018 года, протокол был составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил поведения публичного мероприятия). 

Напомним, Никифорова задержали рядом с его домом 5 августа. Ранее Куйбышевский районный суд арестовал на семь суток другого либертарианца Алексея Николаева за организацию того же мероприятия.

Подробнее о петербургской акции солидарности с жителями Хабаровска читайте в материале ЗАКС.Ру.

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