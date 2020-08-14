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11:40

"Ненавижу насилие": Иван Ургант поддержал белорусские протесты

фото ЗакС политика "Ненавижу насилие": Иван Ургант поддержал белорусские протесты

Всё больше именитых россиян выступают в поддержку "братского народа" Белоруссии. Сопереживает происходящему в республике в том числе известных телеведущий Иван Ургант.

"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!" - сообщил подписчикам он на просторах своего Instagram, сопроводив пост фотографией с флагом страны.

Кроме того, солидарен с белорусам российский фигурист, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

"Искренне переживаю за происходящее в любимой Беларуси. <…> Братья и сестры, я люблю вашу страну и ваш нереально простой и гостеприимный народ. Вы имеете полное право жить так, как вы сами хотите", - высказался он.

Ранее в поддержку Белоруссии выступили нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, народный артист Советского Союза, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков и другие видные российские деятели.

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