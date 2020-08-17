Мейксин рассказал, как можно решить проблему баров на Рубинштейна

Глава Центрального района Максим Мейксин порассуждал о проблемах улицы Рубинштейна и конфликте ее жителей с обитателями множественных питейных заведений, которыми она наполнена. Один из принципиальных моментов для чиновника - курение посетителей баров, для которого он придумал способ "оптимизации".

"Люди выходят на улицу, общаются, курят, дым поднимается в квартиры, шумовая нагрузка идет на улицу. Мы предложили внести изменения в закон, чтобы вернуть курительные комнаты в рестораны. Это снимет и дымовую, и шумовую нагрузку", - отметил он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По мнению Мейксина, следовало бы также наделить полицейских полномочиями штрафовать отдыхающих людей за нарушение ночного покоя - для того, чтобы это происходило проще и оперативнее. Для тэтого требуется специальное соглашение между Смольным и ведомством. Наконец, считает глава района, противоречия бы помогло смягчить ограничение времени работы баров и преврачение их из ночных в "вечерние".

"Если бы полномочия были у муниципалитетов или администраций по согласованию или ограничению режима работы, это бы решило проблему спокойствия горожан, которые живут рядом с заведениями", - предположил Мейксин.

Отметим, что жители улицы Рубинштейна протестуют против ночной жизни, ведущейся в барах на первых этажах жилых домов и на тротуарах, уже несколько лет.

Напомним также, что значительной части баров Петербурга в 2020 году угрожает закрытие. На это нацелен принятый в ЗакСе законопроект единороссов, которые хотят запретить работу всем предприятиям общественного питания, в которых разливают спиртное и площадь которых не дотягивает до 50 квадратных метров. Подписавший документ губернатор Александр Беглов, впрочем, вскоре публично поставил под сомнение целесообразность и своевременность введения столь строгих правил.

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