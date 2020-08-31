Суд арестовал машины и деньги Фургала по делу об убийстве бизнесменов

Суд арестовал имущество бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщается на сайте Следственного комитета.

Арест наложен по ходатайству следствия. Признанные потерпевшими по делу родственники убитых бизнесменов, – Евгения Зори и Олега Булатова, а также предпринимателя Александра Смольского – подали гражданский иск о взыскании денег с причастных к преступлению. Под арест попали автомобили Фургала Toyota Land Cruiser и Lexus LX570, а также около 3 млн рублей и 3,7 тысяч долларов, найденные при обыске.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал 400 тысяч долларов, которые принадлежали родственнице Фургала Олесе Киреевой.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину. Источники сообщили, что Фургал отказался пойти на сделку со следствием.