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13:18

Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до декабря

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до декабря

 

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста до 7 декабря бывшему корреспонденту "Коммерсанта", советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, передает "Коммерсантъ".

Суд отклонил апелляционную жалобу защитнику Сафронову. Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей и журналистов – порядка 30 человек – в зал пустить отказались.

Сафронова оставили в СИЗО на три месяца в начале сентября. Перед этим за него поручились более 140 политиков и журналистов.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью. Ранее стало известно, что следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников Сафронова.

 

фото: Иван Сафронов / Facebook

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