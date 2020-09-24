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20:51

"Характер имеют, это хорошо": Горбачёв поддержал протесты в Белоруссии

фото ЗакС политика "Характер имеют, это хорошо": Горбачёв поддержал протесты в Белоруссии

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что поддерживает белорусские протесты и внимательно следит за происходящим в стране. Цитирует политика издание "Подъём".

Политик уверен, что, несмотря на видимый прогресс, оппозиционным силам "ещё надо потрудиться" для достижения цели.

"Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, - это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней", - цитирует "Подъём" Горбачёва.

Александр Лукашенко, напомним, в тайне от всего народа вступил на пост президента Белоруссии накануне, 23 сентября.

Напомним, манифестации в республике продолжаются со дня выборов 9 августа. Первое время они сопровождались жестокими задержаниями и побоями людей в изоляторах. Европарламент и ряд стран Запада, в отличие от России, не признает Лукашенко легитимным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

 

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