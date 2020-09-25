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17:27

Кампания "НЕТ" оспорила отказ Верховного суда рассматривать иск о законности голосования по Конституции

фото ЗакС политика Кампания "НЕТ" оспорила отказ Верховного суда рассматривать иск о законности голосования по Конституции

Представители кампании "НЕТ" обжаловали отказ Верховного суда рассматривать иск об отмене итогов голосования по поправкам в Конституцию, сообщается в Twitter кампании.

Истцы указали, что суд счел действие оспариваемого положения о порядке голосование исчерпанным, поскольку изменения в Конституцию уже вступили в силу. Однако в положении нет нормы о прекращении его действия после подобного, отметили в "НЕТ". К тому же, указали представители кампании,  суд отказался проверять возможное превышение полномочий ЦИК, потому что счел, что для этого надо проверять закон о поправке, хотя истцы просили проверить постановление ЦИК, которое принято на его основании, а не сам закон.

Координаторы кампании "НЕТ!" подали иск 3 августа, приложив к нему листы с 42 тысячами подписей россиян. Они требовали признать недействительным постановление ЦИК "О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" и отменить итоги плебисцита по изменению Основного закона страны. 8 сентября Верховный суд отказался рассматривать иск.

По версии истцов, ЦИК не имел полномочий устанавливать многодневное голосование, поскольку в законе о поправках в Конституцию прописан только один день. Также они считают, что ЦИК не должен был вводить разные формы и способы такого голосования, в том числе голосование на придомовых территориях и электронное голосование.

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