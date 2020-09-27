Белорусы намерены провести "народную инаугурацию" Тихановской

Сегодня, 27 сентября, оппозиция Белоруссии собирается провести "народную инаугурацию настоящего президента" Светланы Тихановской, уведомляет местное издание "Белорусский партизан". Предполагается, что по всей стране пройдут марши в её поддержку.

Тихановская посетить ни одно мероприятие не сможет, поскольку по-прежнему вынужденно находится за пределами Белоруссии: республику она покинула свыше месяца назад под давлением силовиков.

"Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация - это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась и на нее были приглашены все. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И, как следствие, официальной, законной инаугурации", - приводятся слова Тихановской на её сайте.

Александр Лукашенко, напомним, в тайне от всего народа вступил на пост президента Белоруссии 23 сентября.

Протестная активность в республике продолжается со дня выборов, прошедших 9 августа. Европарламент и ряд стран Запада, в отличие от России, не признает Лукашенко легитимным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

Манифестации жестоко разгоняются представителями силовых структур.