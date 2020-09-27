Президент Франции поддержал белорусские протесты, призвав Лукашенко уйти в отставку

Французский глава Эмманюэль Макрон, беседуя с местным изданием Le Journal du Dimanche, поделился своей позицией относительно происходящего в Белоруссии: по его словам, Александру Лукашенко следует добровольно отойти от дел.

"Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти", - считает президент Франции.

Также Макрон добавил, что он восхищен мужеством белорусом, ежедневно выходящих на протестные демонстрации. Особенного уважения заслуживают, безусловно, представительницы прекрасного пола, участвующие в манифестациях.

Кроме того, Макрон напомнил, что ещё 14 сентября разговаривал со своим коллегой Владимиром Путиным, когда тот принимал Лукашенко в Сочи. Тогда он сообщил Путину, что РФ может побудить Лукашенко освободить политзаключенных и провести новые легитимные выборы. "Однако прошло 15 дней, а этого так и не было достигнуто", - заключил Макрон.

Лукашенко, напомним, в тайне от "своего" народа вступил на пост президента Белоруссии 23 сентября.

Протестная активность в республике продолжается со дня выборов, прошедших 9 августа. Европарламент и ряд стран Запада, в отличие от России, не признает Лукашенко легитимным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

В последнее время демонстрации вновь жестоко разгоняются представителями силовых ведомств.