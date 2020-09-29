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11:45

Путин назвал беспрецедентным внешнее давление, оказываемое на Белоруссию

фото ЗакС политика Путин назвал беспрецедентным внешнее давление, оказываемое на Белоруссию

Российский глава Владимир Путин считает, что на Белоруссию оказывается сильное внешнеполитическое давление, однако РФ всегда будет поддерживать дружественную республику. С подобным заявлением президент выступил в ходе видеообращения к участникам VII Форума регионов двух стран.

"Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", - цитирует Путина ТАСС.

Как отметил президент РФ, межрегиональные связи двух государства являются "одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".

Ранее ряд стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, признали прошедшие в республике выборы нелегитимными.

Александр Лукашенко, напомним, в тайне от "своего" народа вступил на пост президента Белоруссии 23 сентября.

Протестная активность в республике продолжается со дня выборов, состоявшихся 9 августа. Европарламент также не признает Лукашенко избранным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

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