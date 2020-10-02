СК подтвердил смерть главреда Koza.Press перед зданием МВД в Нижнем Новгороде

Управление Следственного комитета по Нижегородской области подтвердило, что главный редактор Koza.Press Ирина Славина покончила с собой в центре Нижнего Новгорода, сообщается на сайте СК.

Следователи назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, в каком психическом состоянии была журналистка. Отдельно в СК заявили, что сообщения о связи гибели Славиной с проведением накануне у нее обысков "не имеют под собой никаких оснований".

"Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", - заявили в СК.

Славина покончила с собой 2 октября у здания регионального управления МВД. Накануне к ней пришли с обыском по делу о работе с нежелательной организацией, статус Славиной в деле был тогда неясен. В июне на журналистку завели дело фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово, еще раньше ее штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.