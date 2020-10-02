СМИ: Главред Koza.Press Славина покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде перед зданием местным управлением МВД женщина покончила с собой, пишет портал "Нижний сейчас". Baza утверждает, что речь идет о главном редакторе нижегородского издания Koza.Press Ирине Славиной.

По данным "Нижнего сейчас", в управлении МЧС по Нижегородской области сообщали, что выезжали на вызов около 15:30 и обнаружили тело женщины, имя погибшей в материале не уточняется. В Facebook Славиной за час до этого был опубликован пост, в котором она говорила о своей смерти.

Обновлено 17:25 в управлении Следственного комитета по Нижегородской области сообщили, что проводится доследственная проверка по факту случившегося. В сообщении указано, что в центре Нижнего Новгорода "обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов".

Обновлено 17:52 Член СПЧ, глава нижегородского отделения Комитета против пыток Игорь Каляпин в разговоре с "Коммерсантом" подтвердил, что Славина покончила с собой.

"Ирину довели, я не могу назвать это иначе. У нее накануне действительно изъяли всю технику в связи с этими обысками, и она как опытный, на мой взгляд, должна была быть к такому готова. Однако у каждого есть предел, видимо, это он", - сказал Каляпин.

Накануне Славина сообщала, что к ней пришли силовики с обыском: по ее словам, искали "брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского". В тот же день с обыском приходили к зампредседателю отделения "Яблоко" в регионе Алексею Садомовского и нескольким активистам: тогда в партии сообщили, что обыски связаны с делом о работе нежелательной организации.

В июне на Славину завели дело о фейковых новостях из-за новости о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово. До этого журналистку штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.