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10:13

Политолога Шклярова освободили из СИЗО в Минске

фото ЗакС политика Политолога Шклярова освободили из СИЗО в Минске

Из минского следственного изолятора отпустили политолога Виталия Шклярова, проинформировал "МБХ медиа" адвокат Антон Гашинский.

"Новая газета" уточняет, что Шклярова выпустили под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского.

Политолога задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Белоруссии: по версии силовиков, он якобы помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в главы государства.

Напомним, протестная активность в республике продолжается со дня выборов, состоявшихся 9 августа. Европарламент также не признает тайно вступившего в должность Александра Лукашенко избранным президентом. Россия, в свою очередь, помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.

Силовики систематически жестоко задерживают мирных демонстрантов, применяя для разгона акций спецтехнику, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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