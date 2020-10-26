"Нет государственных денег": В ЗакСе обсудили бюджет Петербурга

Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в 2021 году? Почему на поддержку проекта Тимченко и Ротенберга власти Петербурга планируют потратить больше, чем на расселение коммуналок или капремонт? На эти и другие вопросы депутатов чиновники Смольного отвечали в Мариинском дворце 26 октября. Проект бюджета рассматривал бюджетно-финансовый комитет ЗакСа - последняя инстанция перед принятием в первом чтении.

Комитеты и комиссии петербургского парламента уже одобрили внесение проекта городского бюджета на 2021 год в повестку заседания Заксобрания. Последним это сделал бюджетно-финансовый комитет. Его заседание состоялось в понедельник, 26 октября.

Представлять документ в ЗакС пришла большая делегация из Смольного во главе с вице-губернатором Эдуардом Батановым. Основным докладчиком был глава комитета финансов Алексей Корабельников. Он зачитал основные параметры бюджета. Расходы запланированы на уровне 710,6 млрд рублей, доходы - 623,5 млрд. Глава Комфина ожидает в последующие годы рост неналоговых доходов, в том числе за счет транспортной реформы. Что касается ближайших планов, то новый проект бюджета, как и предыдущий год назад, в Смольном назвали социальным. Корабельников отметил, что финансирование соцпрограмм в 2021 году вырастет на 6% - до 195,5 млрд рублей.

- Несмотря на все трудности, бюджет Петербурга не теряет свою социальную направленность, - заявил глава Комфина.

О планировании адресной инвестиционной программы подробнее рассказал председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко. На АИП выделено 82 млрд рублей (без учета 3,9 млрд из федеральной казны). Из них 23,2 млрд планируется реализовать по линии комитета по строительству, 23 млрд - комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 18,6 млрд - комитета имущественных отношений, 11 млрд - комитета по энергетике.

Общение с представителями "Единой России", которых в БФК большинство, у чиновников Смольного традиционно прошло спокойно. Например, в ответ на вопрос депутата Андрея Васильева Батанов сообщил, что в Петербурге решили отложить на год новую кадастровую оценку недвижимости. Губернатор Александр Беглов объявил об этом еще накануне. Единоросс Елена Киселева поинтересовалась, планируется ли выделение средств на обеспечение вводимых в 2021 году соцобъектов необходимым оборудованием. Корабельников с гордостью ответил, что планируется, подчеркнув, что этот вопрос находится под особым вниманием.

Оппозиционные депутаты затрагивали менее удобные темы. Коммунистка Ирина Иванова заявила, что "развития человеческого капитала", о котором говорилось в программной "Стратегии 2035" Смольного, в проекте нового бюджета не хватает. Город продолжает выделять субсидии АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ГУП "Водоканал", а также готов заплатить 5 млрд рублей за строительство новой ледовой арены хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, возмутилась представительница КПРФ. Содержание жилищных программ при этом, по ее мнению, недостаточное, а платить за капитальный ремонт вынуждены будут исключительно собственники жилья - Смольный не включил в проект бюджета средства для Фонда капремонта.

Задавая вопрос, Иванова затронула сразу несколько проблем. Батанов остановился на жилищных программах. Он поправил депутата, заметив, что, по сравнению со скорректированным весной бюджетом 2020 года, в новом на "Молодежи - доступное жилье" выделили больше средств. При этом вице-губернатор отметил, что вместо старой программы необходимо придумать что-то новое:

- Все понимают, что программа существует давно. Наверное, есть необходимость обсудить возможность смены механизма. К тому же программа "Молодежи - доступное жилье" заканчивает действие в 2021 году. Мы готовы обсуждать смену механизмов, поскольку старые далеко не всегда дают результат.

Тезисы Ивановой о ледовой арене остались без ответа. Позже она заявила ЗАКС.Ру, что авторы проекта бюджета распоряжаются средствами налогоплательщиков не адекватно сложившейся ситуации:

- Нельзя делать такие амбициозные проекты [как ледовая арена]. Если находится инвестор, давайте рассуждать - он богатый, небогатый, что он хочет? Хочет заниматься строительством? Давайте распишем это на будущие года. Зачем этим заниматься, если у нас не хватает средств пенсионерам, инвалидам и так далее? Мы сейчас за капремонт будем платить сами - оплачивать Фонд капитального ремонта, который нам стоит 839 млн рублей. Мы [с финансовым блоком Смольного] сидим, как мне кажется, по разные стороны окопа. Никак не может понять финансовый блок, что нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков.

Если коммунистка полагает, что проект грандиозного спортобъекта можно "расписать на будущие года", то Борис Вишневский из "Яблока" уверен, что концессионное соглашение нужно срочно разорвать. Хоть в состав БФК "яблочник" не входит, но в обсуждении главного финансового документа следующего года тоже поучаствовал.

- Вы не считаете, что давать 5 млрд рублей тем людям, которые нас оставили без СКК, это неприлично? Не правильно было бы направить эти деньги на что-нибудь другое, например, на капремонт, расселение коммуналок или субсидии для транспорта? - спросил Вишневский у Батанова.

Вице-губернатор был лаконичен:

- Позиция с предыдущих наших с вами бесед не изменилась. Мы должны выполнять наши контрактные обязательства. Контракт на возведение новой современной арены есть, он уже действует.

"Яблочник" попытался выяснить у чиновников, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в 2021 году. По его словам, во время "нулевых чтений" бюджета представители комитета по транспорту заявили, что при существующем объеме субсидирования компаний-перевозчиков разовый проезд в наземном транспорте может повыситься до 55 рублей, а в метро - до 62 рублей.

- Те параметры, которые сейчас заложены на первое чтение, они какому тарифу соответствуют? Этому - 55 и 62 - или какому-то другому? Планируется ли увеличить субсидии ко второму чтению для уменьшения этих тарифов? - спросил Вишневский.

Батанов ответил, что тарифы еще не утверждены и говорить на этот счет пока рано.

- Реальность, которую видит комитет по транспорту, не совсем совпала с реальностью, которую видит комитет финансов и комитет по тарифам. Поэтому достаточно большая была работа по сближению их позиций, - туманно ответил вице-губернатор. - Надо коллегам проводить оптимизацию. А с точки зрения достаточности сумм... у нас еще достаточно много параметров, которые четко не определены. Пока тариф не определен, субсидии в бюджет заложены. Это консенсусное мнение, идем вперед.

Определится с тарифами Смольный, по словам Батанова, ближе к 25 декабря. Позже Вишневский показал корреспонденту ЗАКС.Ру ответ на свой августовский запрос на имя губернатора Александра Беглова. В нем говорится:

"Окончательный размер субсидий будет зависеть от принятой тарифной модели на 2021 год. Тарифное решение будет принято по итогам публичных общественных слушаний… в процессе обсуждения проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

Депутат уверен, что решение по тарифам у чиновников уже есть, но его не объявляют, чтобы не нагнетать в обществе недовольство.

- Думаю, они хотят объявить о повышении тарифов где-то 20 декабря, когда люди уже будут заняты подготовкой к праздникам, - предположил "яблочник".

Проект бюджета был рекомендован к принятию - голосов представителей парламентского большинства оказалось достаточно. Как вопросы оппозиционеров, так и ответы их оппонентов были ритуальными. Оппозиционные депутаты ежегодно безуспешно предлагают перебросить деньги с больших строек в рамках договоров государственно-частного партнерства на социалку. Каждый год чиновники терпеливо объясняют, что сделать этого не могут, потому что контракты уже заключены и они обязаны соблюдать все условия. Следующий ритуал случится во время второго чтения бюджета: парламентское меньшинство внесет свои поправки, урезающие расходы на ледовую арену и Восточный скоростной диаметр, Смольный их не поддержит, а партия власти воздержится от голосования, заблокировав их принятие.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.