Медоборудование и церкви: Как единороссы поправят бюджет Петербурга

"Единая Россия" своей поправкой к бюджету Петербурга планирует увеличить расходы на закупку медоборудования, выделить субсидии школам, поисковикам, а также религиозным организациям и подконтрольным себе муниципалитетам. Кроме того, депутаты намерены направить дополнительные средства своей газете и столовой, в которой они обедают.

Тридцать с лишним поправок в бюджет Петербурга на 2021 год рассмотрел 16 ноября бюджетно-финансовый комитет Заксобрания. Это заняло полтора часа. Одобрение получили четыре, в том числе пакет предложений от фракции "Единая Россия", у которой и в парламенте, и в БФК большинство.

Общая сумма поправки единороссов (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру) - 1,252 млрд рублей. Деньги предлагается взять из резервного фонда города. Более трети из этих средств - 489,4 млн - предложено направить в виде субсидий муниципалам. Деньги пойдут на благоустройство и озеленение. Помощь, согласно приложению к поправке, должны получить 23 из 111 муниципальных округов Петербурга. Поддержать озеленение и благоустройство предложено только на территориях, в местных советах которых депутаты-единороссы имеют уверенное большинство. Больше всех, по 39,9 млн, получат МО "Ланское" (бывшая "Черная речка"), флагманский округ спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, и МО "Екатерингофский", часть избирательной территории его заместителя Сергея Соловьева.

Самые скромные суммы у МО "Пулковский меридиан", "Правобережный" и "Финляндский округ". Им выделят по 10 млн рублей.

249,9 млн рублей единороссы предложили направить на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения. Актуальная в пандемию статья расходов для партии власти традиционна. "Единая Россия" и в прежние годы выделяла часть своей поправки на модернизацию медорганизаций. Можно вспомнить хотя бы арестованного депутата Романа Коваля, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере как раз от поставщика медицинского оборудования. Якобы единоросс мог внести поправку в бюджет 2018 года, после чего средства из городской казны шли родильным домам, поликлиникам и другим учреждениям, а те в свою очередь могли закупаться у нужных поставщиков.

Еще почти 200 млн рублей планируется выделить комитету по печати. Из них 80,9 млн - субсидия на выпуск и распространение бесплатной газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Законодательное собрание - единственный учредитель этого издания. В каждом номере газеты публикуются фотографии спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и материалы о том, как депутаты делают жизнь простых горожан лучше.

Еще 76,5 млн должны пойти на увеличение подписного тиража общественно-политических газет для распространения их среди льготников и бюджетников. Какие именно издания имеются в виду, не уточняется. Наконец, на 42,2 млн рублей в год парламентских выборов предложено увеличить фонд для грантов средствам массовой информации.

Депутаты добавляют денег не только своей газете, но и своему кафе. Субсидия ГУП "Столовая Мариинского дворца", согласно поправке, составит 10 млн рублей.

Вдвое больше, чем на собственную столовую, депутаты отложили на школы города. Общеобразовательные учреждения, благодаря единороссам, должны получить дополнительные 20 млн рублей. Еще 6,8 млн рублей предусмотрены для государственной поисково-спасательной службы.

Религиозные организации усилиями "Единой России" могут получить дополнительные 110 млн рублей на ремонт принадлежащих им объектов культурного наследия. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры просил об этом в ходе "нулевых чтений" по бюджету. Председатель КГИОП Сергей Макаров даже отметил, что деньги планируется направить не только РПЦ, но и представителям других конфессий.

На ремонт зданий и помещений, которые занимают правоохранительные органы и суды, единороссы предусмотрели 90,8 млн. Просьба об увеличении подобных расходов также звучала на "нулевых чтениях". Чиновники комитета по вопросам законности поднимают этот вопрос каждый год. Еще 37,5 млн рублей предложено выделить комитету на содержание Государственной противопожарной службы.

Поправка самого бюджетно-финансового комитета, им же и одобренная, на этот раз получилось скромной. Предлагается выделить 156,3 млн рублей ГБУ "Управление строительными проектами". Председатель БФК Максим Яковлев (ЛДПР) рассказал, что эти деньги пойдут на ввод в эксплуатацию поликлиники на улице Чугунная, 46. Речь идет о переоборудовании здания бывшей поликлиники ЛОМО рядом с госпиталем Святителя Луки. Еще 200,4 млн рублей предложено выделить администрации Курортного района на ремонт и дооснащение оборудованием больницы № 40. Средства на эти цели БФК нашел в резервном фонде.

Единственная персональная поправка в бюджет, которая нашла поддержку у членов комитета, - предложение единоросса Елены Киселевой. Она выступила за перераспределение расходов администрации Колпинского района так, чтобы стадион "Ижорец" в поселке Металлострой получил 231,2 тысячи рублей на ремонт освещения. Комитет финансов не возражал.

БФК одобрил поправку губернатора, меняющую основные параметры городской казны. Согласно этому документу, доходная часть бюджета на 2021 год увеличится на 28,2 млрд - до 651,6 млрд, а расходная на 30,7 млрд рублей - до 714,3 млрд рублей. Увеличиваются расходы на метростроительство, здравоохранение и культуру. Однако дополнительные субсидии транспортным организациям и фонду капитального ремонта, о которых просили оппозиционеры, не предусмотрены.

Представители Партии Роста, "Справедливой России", "Яблока" и КПРФ просили комитет финансов отказаться в 2021 году от выплат по концессионным соглашениям. Особенно часто вспоминали про 5 млрд, заложенные на строительство новой ледовой арены для хоккейного клуба СКА на месте СКК "Петербургский". Председатель Комфина Алексей Корабельников объяснял, что претензии, связанные с договорам государственно-частного партнерства звучат каждый год, но Смольный не собирается отказываться от взятых на себя обязательств.

Борис Вишневский из "Яблока" также призывал отказаться от "необязательных трат": организации официальных приемов, патриотических мероприятий и так далее. Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева призвала сэкономить на праздниках и событийном туризме. Она отметила, что ученые ожидают пик заболеваемости COVID-19 в начале января, а в марте, вероятно, и третью волну.

"Мы считаем, что жизнь продолжается. Если мы будем исходить из того, что ничего не будет происходить, и мы будем заниматься только здравоохранением, к сожалению, город не будет развиваться", - ответил на это Корабельников.

По его словам, даже если какие-то мероприятия придется перенести в онлайн-формат, это тоже потребует финансирования из бюджета, а если их отменят, то расходы на них перераспределят.

Второе чтение бюджета Петербурга состоится в среду, 18 ноября. Как показывает практика, парламентское большинство поддерживает поправки, ранее одобренные Смольным и БФК.

Сергей Еремеев

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