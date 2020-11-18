Депутаты ЗакСа просят Литвиненко проверить бюджет из-за нехватки средств на лекарства для льготников

Оппозиционные депутаты Заксобрания Петербурга обратились к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить закон о бюджете, сообщил один из подписавшихся депутатов Борис Вишневский.

Кроме Вишневского подписи под обращениями поставили Максим Резник, Михаил Амосов, Ольга Ходунова, Надежда Тихонова и Александр Егоров. Депутатов не устроило, что в губернаторской поправке к бюджету не предусмотрено дополнительных средств на лекарства для льготников. Они напомнили, что о необходимости выделить дополнительные 8 млрд рублей на эти цели заявляли представители комитета по здравоохранению на "нулевых чтениях" бюджета и на заседании комиссии ЗакСа по соцполитике. По мнению парламентариев, это может быть нарушением законодательства, которое устанавливает право льготников на получение бесплатных лекарств.

Напомним, 18 ноября ЗакС одобрил поправки в бюджет, предложенные губернатором, "Единой Россией" и БФК.

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