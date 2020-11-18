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18 ноября, 14:33

В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

фото ЗакС политика В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

Заксобрание Петербурга 18 ноября утвердило в первом чтении более мягкую версию закона об ограничении продажи спиртного в жилых домах.

Согласно обновленной версии инициативы, требование иметь зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров будет сохранено только для заведений, которые действуют в "хрущевках" (постройки 1957-1970 годов) и "домах-кораблях" (панельные корпуса 1970-1980 годов постройки).

В принятой ранее версии закона норматив в 50 "квадратов" распространялся на все бары, кафе и рестораны города. По новой редакции документа, в заведениях, работающих не в "хрущевках" и "кораблях", можно будет продавать спиртное при площади торгового зала от 20 квадратных метров.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок уверен, что, несмотря на смягчение, инициатива позволит закрыть распивочные, на которые жалуются жители спальных районов.

- Наш закон направлен на то, чтобы дать бой рюмочным и "наливайкам" в тех местах, откуда поступает больше всего жалоб, - заявил Четырбок.

"Существенным отступлением" от изначального смысла законопроекта новую редакцию назвала лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Ранее недовольство смягчением инициативы выражал также единоросс Алексей Цивилев.

Беспартийный депутат Михаил Амосов счел новые правила нелогичными:

- Почему пить в маленьком баре на улице Рубинштейна можно, а на Гражданском проспекте нельзя? Я не вижу здесь логики.

Амосов и коммунистка Ольга Ходунова также попросили убрать из текста закона простонародное слово "хрущевки".

Напротив, за изменение закона Четырбока поблагодарили депутаты Максим Резник и Борис Вишневский. Последний тем не менее отметил, что в правильном направлении сделан только полушаг. "Яблочник" считает, что площадь помещений не может быть критерием для борьбы с "наливайками" и запрещать нужно практику выдачи двух лицензий одному помещению: на торговлю алкоголем как магазину и как бару или кафе.

Напомним, смягчить закон "о наливайках" в ЗакСе решили после недовольства владельцев баров, которые попали под закрытие из-за требования о 50 квадратных метров.

Сергей Еремеев


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