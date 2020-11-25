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17:47

Фургала оставили под арестом до марта 2021 года

фото ЗакС политика Фургала оставили под арестом до марта 2021 года

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта 2021 года, передает ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме без присутствия родственников Фургала по ходатайству следователя и прокурора. Защита просила перевести Фургала под домашний арест, решение суда адвокаты намерены обжаловать. Предварительное следствие по делу продлится до 8 мая.

Фургал арестован по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.

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