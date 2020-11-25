Фургала оставили под арестом до марта 2021 года

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта 2021 года, передает ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме без присутствия родственников Фургала по ходатайству следователя и прокурора. Защита просила перевести Фургала под домашний арест, решение суда адвокаты намерены обжаловать. Предварительное следствие по делу продлится до 8 мая.

Фургал арестован по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.