Оппозиционеры ЗакСа снова выступили против лишения мундепов мандатов

Несколько депутатов Законодательного собрания Петербурга на заседании 2 декабря заявили о своей поддержке оппозиционных мундепов, которых в последние несколько дней лишили полномочий из-за якобы существенных ошибках в декларациях о доходах. Также вспомнили о представителях местных советов МО "Гавань" и МО "Морской", декларации которых начала перепроверять прокуратура Василеостровского района.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил, что ведомству стоит провести проверку деятельности губернатора Александр Беглова, который ранее потребовал лишить мандатов мундепов МО "Нарвский округ" Анну Каруличеву, "Малая Охта" Веру Морозову и "Финляндский округ" Светлану Уткину

Вишневский считает, что нарушения, допущенные этими депутатами, были несущественными.

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева согласилась с несущественностью некоторых претензий к мундепам. В частности, связанной с незадекларированным нулевым счетом в банке супруга мундепа.

- Должен быть установлен четкий критерий, что является существенным нарушением, а что – нет, - добавила Дмитриева.

Беспартийный Максим Резник призвал фракцию "Единая Россия" обозначить свою позицию по поводу лишений оппозиционеров мандатов.

- Инициатор – Беглов, но лишение мандатов делается чьими руками? Нужно высказать свою позицию, - заявил Резник, имея в виду единороссовское большинство в местных советах, из которых на днях исключили оппозиционеров.

Напомним, в поддержку мундепов от "Яблока" и "Объединенных демократов" выступают на втором заседании ЗакСа подряд. Подробнее о ситуации с лишением депутатов местных советов мандатов читайте в материале ЗАКС.Ру.

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