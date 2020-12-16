ЗакС продлил на 2021 год полномочия Смольного устанавливать меры соцподдержки

Законодательное собрание Петербурга 16 декабря пролонгировало на год полномочия устанавливать форму и порядок мер социальной поддержки на период борьбы с коронавирусом.

Эта возможность была дана губернатору Александру Беглову и городскому правительству весной. Теперь парламентский комитет по социальной политике решил ее продлить.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский напомнил, что ранее обращался к главе города с просьбой не блокировать льготные проездные в рамках ограничительных мер, а губернатор ответил ему, что депутаты сами дали ему такие полномочия. "Яблочник" пообещал подготовить поправку к законопроекту комитету.

Беспартийный Максим Резник заявил, что у него нет сил голосовать за передачу полномочий правительству, которое он считает "бездарным" и "неэффективным". К критике присоединился справедливоросс Алексей Ковалев. Он сравнил обсуждаемый законопроект с решением Верховного совета передать Борису Ельцину полномочия на проведение приватизации.

В поддержку инициативы комитета выступила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.