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16:26

У госпитализированного с коронавирусом Амосова развилось поражение легких

фото ЗакС политика У госпитализированного с коронавирусом Амосова развилось поражение легких

Состояние здоровья петербургского депутата Михаила Амосова, находящегося в настоящее время в Боткинской больнице с коронавирусом, ухудшилось. У него поражено уже 40% легких, тогда как ранее этот показатель был на уровне 15%.

"Это уже много. Но врачи говорят, что это среднестатистический показатель. Дышу кислородом постоянно. Самочувствие хорошее. Есть аппетит, и нет уныния. Настрой боевой", - написал законотворец в социальных сетях.

Политику сейчас тяжело общаться по телефону, но он продолжает работать с текстами. Примечательно, что Амосов почувствовал себя плохо вскоре после прививания от коронавируса. Отечественную вакцину "Спутник V" он не винит, считая случившееся совпадением. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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