Полиция предостерегла Красимира Врански от участия в несогласованной акции второй раз за сутки

Полицейские рано утром 23 января нанесли визит лидеру "Красивого Петербурга" Красимиру Врански с предостережением от участия в несогласованном митинге, запись своего разговора с правоохранителями Врански опубликовал во "ВКонтакте".

В дверь Врански полицейские постучались ориентировочно в 7:30 утра. Они попросили активиста проехать с ними, чтобы вручить ему предостережение. По их словам, были основания полагать, что Врански может принять участие в "незаконном" митинге.

При этом разговаривавший с Врански полицейский настаивал на том, чтобы активист отправился с ними, сетуя на то, что тот будет задавать много вопросов. В ответ на просьбу прислать на электронную почту повестку, полицейский продолжил настаивать на том, чтобы Врански проехал в отдел. Когда Врански спросил правоохранителя о том, о каких митингах идет речь и "по какому поводу", тот ответил, что это ему неизвестно.

Накануне вечером полицейские уже приходили к Врански с предостережением о недопустимости нарушения ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Также 22 января сотрудники прокуратуры приходили к депутату ЗакСа Максиму Резнику - из-за его выступления в парламенте с речью об Алексее Навальном.

Парой дней ранее Кировский суд Петербурга оштрафовал Врански на 30 тысяч рублей за пикеты в защиту зеленых зон у Гостиного двора.

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