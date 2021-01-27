"Это сельсовет деревни Гадюкино какой-то": Резнику не дали сказать в ЗакСе о дворце в Геленджике и протестах в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров несколько раз выключал микрофон депутату Максиму Резнику, когда тот пытался поднять тему расследования Алексея Навального о предполагаемом дворце Владимира Путина в Геленджике и протестах, которые прошли по стране 23 января.

Депутат выходил на трибуну дважды, но так и не успел сказать все, что хотел. Во время первого выступления оппозиционера Макаров попросил его не говорить подобное в День полного освобождения Ленинграда.

- Прекратите прикрываться славными победами прошлого, - попросил Резник.

Макаров в ответ потребовал не говорить с ним так, будто он проходит первый год службы, а Резник - полковник.

Во время второго выступления оппозиционер заявил, что главной ценностью должен быть не институт президентства, а "человек, его права и свободы".

- Происходит обнуление к доверию власти. Это доверие утонуло на аквадискотеке, - сказал с трибуны Резник.

Он добавил, что на субботней акции впервые за много лет увидел плакат "Мир хижинам, война дворцам", но продолжить мысль ему не дал Макаров.

- Это сельсовет деревни Гадюкиной какой-то, - сказал Резник уже в выключенный микрофон, посетовав на то, что его коллеги никак не реагируют на происходящее.

Отметим, сам Макаров выступал с трибуны порядка 12 минут. За это время он успел сравнить Навального и других организаторов протестных акций с попом Гапоном, Адольфом Гитлером и Пол Потом.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.