"Санитарное дело": В Москве задержан муниципал Дмитрий Барановский

Столичные полицейские задержали местного муниципального депутата Дмитрия Барановского, проходящего в статусе подозреваемого в рамках "санитарного дела", уведомил "МБХ медиа" адвокат Андрей Васильев.

Мундепу инкриминируют запись в "Живом журнале", в которой он сообщил, что собирается посетить митинг 23 января на Пушкинской площади. Также он якобы "разъяснял потенциальным участникам мероприятия, как необходимо себя вести, чтобы избежать привлечения к ответственности за совершение противоправных действий".

Также Васильев сообщил, что муниципал Люся Штейн также проходит подозреваемой по "санитарному делу".

23 и 31 января в российских городах прошли массовые несогласованные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, ставшие самыми массовыми за последние 10 лет.

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как акции проходили в городе на Неве, - 23 января и 31-го числа.

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