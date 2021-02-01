Глава СЖР предложил МВД, Росгвардии и РКН разработать единый знак отличия для журналистов

Массовые задержания журналистов на двух несанкционированных акциях в январе, вопреки наличию у них специальных жилетов и аккредитаций, побудили главу Союза журналистов России Владимира Соловьева письменно обратиться к главам МВД, Росгвардии и Роскомнадзора. Автор письма предлагает разработать и ввести единый знак отличия для работы медиасотрудников на публичных акциях, который мог бы служить им более надежной защитой, чем существующая сегодня атрибутика.

"Прошу в ближайшее время создать рабочую группу по разработке вида и описания знака (признака) представителя средства массовой информации, в которую просим включить представителей Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России". Вместе с тем, считаю необходимым урегулировать вопрос об источниках финансирования (средств) по разработке и изготовлению вышеуказанных знаков (признаков), который по настоящее время не разрешен", - говорится в обращении Соловьева.

Отметим, что новая редакция закона о митингах, подписанная президентом 30 декабря, предусматривает создание специального знака для журналистов. В новейшей версии закона журналистам также запрещается одновременно протестовать и освещать протесты.

Напомним, что на двух акциях в поддержку Алексея Навального задержали в общей сложности, по данным "ОВД-Инфо", около десяти тысяч граждан, среди которых оказалось около 90 работников СМИ. В Петербурге и Москве некоторых сотрудников СМИ избили силовики.