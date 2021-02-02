Суд арестовал подозреваемого в применении насилия к полицейским на Сенной площади

Октябрьский суд Петербурга арестовал Кирилла Богданова до 30 марта по делу о применении насилия к полицейскому, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Богданова обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ. По версии следствия, на акции протеста 31 января на Сенной площади он якобы нанес удары двум полицейским. Сначала – дважды в корпус командиру отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району, затем – командиру отделения мобильного взвода №1 этого батальона в спину. Этим, считает следствие, Богданов причинил правоохранителям "физическую боль и моральный вред".

Богданов признал вину. Его адвокаты возвражали против ареста, настаивая, что он ранее не судим, имеет хроническое заболевание, заботится о пожилых родственниках, не намерен скрываться от следствия и суда и "продолжать заниматься преступной деятельностью". Они просили отпустить Богданова под подписку о невыезде или залог.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру