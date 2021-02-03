"Запрещать запрещено": Оппозиционные фракции ЗакСа сделали заявления на тему январских протестов

Представители парламентского меньшинства 3 февраля во время заседания Заксобрания Петербурга коснулись вопроса жёстких задержаний во время протестов 23 и 31 января.

Лидеры фракций КПРФ,"Яблоко", Партия Роста и "Справедливая Россия" поочерёдно брали перерывы перед рассмотрением первых четырёх вопросов повестки, чтобы выступить с трибуны.

Представительница КПРФ Ольга Ходунова подчеркнула, что антикоррупционные акции 23 и 31 января стали самыми массовыми за последние годы. По ее словам, столкновения силовиков с протестующими стали следствием того, что в городе в настоящее время невозможно санкционировать акцию.

- Запрещать запрещено. Нет преследования по политическим мотивам, - закончила коммунистка.

"Яблочник" Борис Вишневский? помимо насилия над протестующими, также напомнил о задержанных, которых подолгу держали в переполненных автозаках, ночных судах, отказывали пускать адвокатов к доверителям.

- В последние недели Петербург из зоны права превратился в зону бесправия, - отметил Вишневский.

По его словам, идея перемен становится преобладающей в обществе.

Оксана Дмитриева из Партии Роста сказала, что недовольство граждан растёт уже несколько лет и одним из поводов для этого стала пенсионная реформа. Она подчеркнула, что ЗакС последовательно отказывается даже обсуждать её инициативу о временном возврате к прежнему возрасту выхода на пенсию из-за коронокризиса.

Каждому из первых трех выступающих спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выключал микрофон. В частности, Вишневскому пришлось говорить без звукоусиления сразу после того, как он упомянул президента Владимира Путина и губернатора Александра Беглова.

Макаров пообещал изменить регламент. Видимо, таким образом, чтобы подобные серии выступлений оппозиционеров были невозможны. Также Макаров вновь заявил, что будет награждать полицейских и нацгвардейцев и добавил, что силовикам необходимо поставить памятник.

Выступивший от "Справедливой России" Алексей Ковалев заметил, что непонятно, кому этот памятник ставить, поскольку у многих работавших на акции 31 января полицейских были заклеены скотчем жетоны с персональными номерами. Эсер также присоединился к призывам "отменить неадекватные меры против митингов", имея в виду запрет на публичные мероприятия, которые ввёл губернатор Александр Беглов

Сергей Еремеев

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