Резник заявил, что ЗакСу следовало создать комиссию по событиям 31 января

Беспартийный депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник на пленарном заседании 3 февраля упрекнул своих коллег в том, что они в приоритетном порядке решили обсуждать переобучение госслужащих и Спартакиаду.

- Не для футбола мы тут избраны, - сказал парламентарий.

Резник заявил, что парламенту следовало бы создать комиссию по следам массовых жёстких задержаний на несанкционированной акции "Свободу Навальному" 31 января. Помимо обстоятельств применения насилия, парламентарий хочет узнать, кто принимал решение перекрыть в тот день центральные улицы города.

По словам Резника, в итоге пострадали и активисты, и обыватели.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что силовики "заслуживают самых высоких слов благодарности" за действия во время протестов 31 января.

Напомним, при разгоне участников несанкционированного акции 31 января против коррупции и в поддержку политзаключенных силовики использовали резиновые дубинки и электрошокеры. Протестующие заявляли, что в них распыляли перцовый газ.

Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью, в том числе с ранами головы и переломами. О некоторых из них ЗАКС.Ру рассказывал подробнее.

Сергей Еремеев

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