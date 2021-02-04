Макаров лично наградит сотрудников Росгвардии и МВД

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров лично вручит награды представителям Росгвардии и ГУ МВД, сообщает пресс-служба городского парламента.

Торжественная церемония состоится 8 февраля. Спикер наградит силовиков "за добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга, успешное выполнение задач особой сложности".

Ранее 4 февраля Вячеслав Макаров уже вручил благодарственные письма росгвардейцам, охранявшим Мариинский дворец 31 января. В тот день мирные протестующие против коррупции и ареста Алексея Навального примерно на полчаса собрались у стен Законодательного собрания Петербурга, после чего были разогнаны силовиками.

В ходе пленарного заседания городского парламента 3 февраля Макаров вновь выступил с речью о профессионализме сотрудников Росгвардии и МВД, разгонявших с дубинками и щитами протестующих. По словам спикера ЗакСа, после событий 31 января он укрепился во мнении, что силовикам нужно поставить памятник.

После многотысячных акций протеста 23 и 31 января были задержаны в общей сложности около 1,8 тысяч человек. Силовики при задержаниях били петербуржцев дубинками, в некоторых случаях использовали электрошокеры. О пострадавших во время протестов гражданах и о судьбе арестованных - читайте в материалах ЗАКС.Ру.

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