Беглов поблагодарил сотрудников ОМОНа за работу во время эпидемии коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил подразделение Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – Отряд мобильный особого назначения и поблагодарил сотрудников за работу во время эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

По данным Смольного, в 2020 году произошло "250 крупных событий", на которых работали сотрудники ОМОНа. Беглов поблагодарил командование и сотрудников за работу в период эпидемии, в том числе за обеспечение "карантинных мероприятий" в обсерваторах "Заря" и "Балтиец", в аэропорту Пулково.

"Особые слова благодарности Александр Беглов адресовал семьям бойцов. "Родители, жёны и дети разделяют с вами все тяготы службы. Здоровья вам и выдержки!", - сообщили в Смольном.

Беглов посетил ОМОН для подведения итогов года, вместе с должностными лицами Росгвардии возложил цветы к памятнику погибших сотрудников отряда.

23 и 31 января ОМОН был задействован для работы на акциях протеста в Петербурге. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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