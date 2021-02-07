18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:16

В случае своего выдвижения в Госдуму Ройзман не пойдет от "Яблока"

фото ЗакС политика В случае своего выдвижения в Госдуму Ройзман не пойдет от "Яблока"

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман, пока не определившийся с желанием быть кандидатом в депутаты Государственной думы, заявил, что в случае своего выдвижения точно не обратится за помощью к партии "Яблоко". Причина тому - совершенные накануне высказывания о находящемся в заключении политике Алексее Навальном, который, по мнению Явлинского, способствует репрессиям и не может ассоциироваться с демократией.

"Да. Выдвижение в ГД от Яблока стало для меня невозможным", - написал бывший мэр столицы Урала в своем микроблоге.

Отметим, что петербургское молодежное крыло "Яблоко" выразило принципиальное несогласие с Григорием Явлинским, заявив, что он раскалывает оппозиционные ряды перед выборами в Госдуму и ведет себя деструктивно, частично дезинформируя общественность.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

4 февраля, 16:54 Левые силы провели политическую акцию в центре Москвы, избежав задержаний

4 февраля, 9:59 РБК: Муж телеведущей Скабеевой собрался пойти на выборы в Госдуму от "Единой России"

3 февраля, 11:30 Памфилова высоко оценивает вероятность проведения думских выборов в три дня

1 февраля, 18:45 Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

1 февраля, 12:34 Турчак будет курировать избирательную кампанию единороссов в Петербурге

28 января, 17:59 "Агрессия и мудрость": Эсеры, "прилепинцы" и "Патриоты России" подписали общий манифест

28 января, 17:45 "Госдума ввела запреты – на это были основания"

27 января, 16:53 В Петербурге за полгода прибавилось 32 тысячи избирателей

26 января, 15:53 Жириновский уподобил Миронова главному герою "Мертвых душ"

26 января, 15:20 Псковский губернатор может возглавить список в областное собрание депутатов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:02 Активиста Крисевича задержали на выходе из спецприемника

17:16 В случае своего выдвижения в Госдуму Ройзман не пойдет от "Яблока"

16:34 За создание музея-заповедника на Охтинском мысе подписалось около тысячи петербуржцев

15:51 Беглов и Макаров поздравили митрополита Варсонофия с годовщиной его обретения сана

15:05 Молодежное "Яблоко" в Петербурге выступило против позиции Явлинского по Навальному

14:30 "Почему-то не пускают даже дошираки": Арестованный на 39 суток Пивоваров написал из спецприемника

13:43 Центр Петербурга вновь заставлен уборочной и полицейской техникой в отсутствие протестов

12:56 Фотограф Дмитрий Марков продал свой снимок с силовиком под портретом Путина за 2 млн рублей

12:37 Депутат Высоцкий поучаствовал в передаче воды Александровской больнице

12:03 У стен петербургского ЗакСа появились ограждения и автозаки

11:32 В России насчитали еще 16 тысяч заражений коронавирусом, в Петербурге - 1175

10:57 В Петербурге опробовали на себе вакцину "Спутник V" свыше ста тысяч человек

10:25 Явлинский: Жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального

6 февраля, 21:49 Кулаки после драки

6 февраля, 20:50 Славу КПСС отпустили из полиции под обязательство о явке

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru