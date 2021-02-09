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14:42

Горсуд Петербурга отменил арест участника митинга 31 января, к которому не пустили адвоката

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил арест участника митинга 31 января, к которому не пустили адвоката

Горсуд Петербурга отменил арест участнику акции протеста 31 января Алексею Белозерову, к которому не пустили адвоката, сообщает "Апология протеста".

Невский суд Петербурга в ночь на 1 февраля арестовал Белозерова на 15 суток, вменив ему нарушение ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового передвижения граждан, не являющееся публичным). При этом адвоката Дмитрия Герасимова, пришедшего защищать Белозерова, выгнали из здания суда, и активист остался без юридической помощи.

Горсуд признал, что право Белозерова на защиту было нарушено. Его арест отменили, дело направили на новое рассмотрение. Белозеров уже отсидел девять суток, сейчас он на свободе.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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