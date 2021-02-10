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18:05

Журналиста "Эха Москвы в Петербурге" вызвали в полицию после рассказов об условиях содержания задержанных 31 января

фото ЗакС политика Журналиста "Эха Москвы в Петербурге" вызвали в полицию после рассказов об условиях содержания задержанных 31 января

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Арсений Веснин в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили на беседу в 33-й отдел полиции после того, как он опубликовал рассказы задержанных на акции 31 января об условиях содержания там.

По словам Веснина, полицейские просят о встречи "сегодня-завтра", поскольку у них "заканчивается срок проверки условий содержания задержанных в 33 ОП и того, как это освещалось в СМИ, в  твиттере и в телеграм-канале". Приглашение Веснин получил после того, как он опубликовал рассказы задержанных о том, в каких условиях им приходится находиться в отделе. Со слов заключенных он написал о том, что задержанные проводят сутки без сна, 12 часов – без еды, в холоде, в окружении клопов.

Перед этим Веснин сообщил об истории, что сотрудники отдела съели еду из ресторана быстрого питания, которая была заказана для задержанных, а последним лишь передали остатки. Эту историю отдельно опровергало управление МВД по Петербургу, назвав "фейком".

Веснин отметил, что "сегодня-завтра" у него нет времени на общение с полицейскими, и он попросил оставить контакт для дальнейшей связи, но так его и не получил.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

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