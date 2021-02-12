Полиция пригрозила журналисту Веснину делом о клевете из-за рассказа о съеденной еде для задержанных

Заместитель главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин в своем Telegram-канале рассказал о беседе в 33-м отделе полиции, куда его вызвали после публикации историй задержанных на протестах 31 января.

По словам Веснина, дознаватель говорил о том, что на журналиста могут завести уголовное дело о клевете, хотя "возможны разные исходы", и сейчас ведется проверка. Веснин напомнил, что в его рассказе не было конкретных лиц, как и заведомо ложных сведений – только распространение информации, которую он счел общественно важной.

Журналист пояснил, что вызвавшая недовольство полицейских история со съеденными бургерами, которые предназначались для задержанных, стала известна ему из одного из закрытых чатов в Telegram. Там же шла речь о том, что задержанных оставляют без еды, воды, сна и в окружении клопов.

"Прямого свидетельства того, что полицейские забрали бургеры на глазах у задержанных и унесли в подсобку там нет. Но там есть истории про еду: одна девушка увидела круассаны из передачки в кабинете сотрудника. Другая девушка спрятала бургер в шкафчик, чтобы съесть его по дороге в суд, а он пропал, никто кроме сотрудников доступа не имел. Кто-то из рассказчиков просто не понимает, почему так мало еды оказалось у задержанных, ребята уверены, что передавали им больше, кто-то видел, что полицейские носили пакеты с их передачками к себе", - подчеркнул Веснин.

Веснина вызвали на беседу в полицию 10 февраля. Перед этим он рассказывал, что сотрудники отдела съели еду из ресторана быстрого питания, которая была заказана для задержанных, а последним лишь передали остатки. Эту историю отдельно опровергало управление МВД по Петербургу, назвав "фейком".

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге, – в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру