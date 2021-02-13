Штаб Навального в Челябинске узнал об обысках в офисе, работая на удаленке

Активисты штаба Навального в Челябинске в своем Telegram-канале сообщили, что к ним приходили силовики с обысками.

По словам активистов, они не знали о мероприятиях: в последнее время штаб работал в удаленном режиме. Также стало известно, что обыски на днях прошли на съемных квартирах двух сотрудников штаба – Александра Коптьева и Анны Киселевой.

C чем именно связаны обыски, пока неясно. В Челябинске завели дело о блокировании дорог после акции 31 января. Напомним, накануне с обыском приходили к экс-сотруднице штаба Марии Макаровой, тогда же в Магнитогорске был задержан координатор штаба Артем Яумбаев.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге, – в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру