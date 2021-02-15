Горизбирком намерен направить материалы в ЦИК для организации электронного голосования в сентябре

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует направить необходимые материалы в Центральную избирательную комиссию для организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в городе на сентябрьских выборах, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГИК.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия направит все необходимые для принятия решения данные относительно применения ДЭГ в Санкт-Петербурге, с учетом проводимых в этом году выборов и действующего законодательства.

По результату анализа данных будет принято решение об использовании ДЭГ в Санкт-Петербурге", - заявили в пресс-службе.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование в 2021 году организуют в Москве и еще пяти регионах. Какие именно это будут регионы ЦИК определит позже по анализу заявок от регионов, сказала Памфилова. Она уточнила, что право организовать ДЭГ получат те субъекты, которые больше других будут отвечать необходимым для этого критериям.

Напомним, в 2020 году Центризбирком выбрал два региона для проведения дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию: Москву и Нижегородскую область. Петербург также подавал заявку, но ЦИК ее не одобрила. Памфилова заявила, что не уверена в способности Горизбиркома качественно провести ДЭГ, итогам которого доверяли бы избиратели. Тогда Санкт-Петербургскую избирательную комиссию возглавлял Виктор Миненко, сейчас Горизбиркомом руководит Наталья Чечина.

В 2020 году в Петербурге проверяли работу собственной системы по дистанционному электронному голосованию. Однако, Центризбирком намерен использовать платформу, которую комиссия создала вместе с Минцифры и "Ростелекомом".

В сентябре 2021 года по всей России должны пройти выборы депутатов Государственной Думы. Также в Петербурге осенью должны выбрать новый состав Законодательного собрания города.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.