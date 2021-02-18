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15:35

Уставный суд приступил к рассмотрению обращения оппозиционных депутатов о защите бездомных

фото ЗакС политика Уставный суд приступил к рассмотрению обращения оппозиционных депутатов о защите бездомных

Уставный суд Санкт-Петербурга 18 февраля начал рассмотрение заявления оппозиционных депутатов о несоответствии городскому Уставу постановления правительства о порядке учёта бездомных, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

В суд обратились парламентарии Законодательного собрания Михаил Амосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Максим Резник, Борис Вишневский ("Яблоко") и Александр Рассудов (КПРФ). 

Они считают, что из-за норм постановления правительства некоторые бездомные не могут получать социальную поддержку. Для этого им необходимо предоставить документы о том, что последнее место их регистрации - Петербург, уточняют депутаты. По их мнению, это дискриминирует людей.

По ходатайству представителя заявителей Виктора Исакова к делу приобщили экспертное мнение благотворительной организации "Ночлежка". Представитель правительства Глеб Макота высказался против приобщения. Он усомнился, можно ли учитывать позицию организации как экспертную. 

Исаков подробно обосновал позицию депутатов. Он отметил, что для правительства Петербурга только документ о подтверждении не действующей регистрации в городе является основанием для предоставления социальной поддержки. При этом существуют ситуации, когда человек ни один год фактически живет в Петербурге, но регистрации нет и не было. По словам представителя заявителей, необходимые документы могли быть утеряны, а их восстановление невозможно, или человек мог приехать в Петербург много лет назад, но так и не получить регистрацию. 

Макота заявил, что городские власти установили оспариваемые положения в рамках своих полномочий, установленных Социальным кодексом. В нем прописано, что исполнительная власть устанавливает порядок предоставления социальной помощи. Кроме этого, жители города без регистрации могут доказать, что живут в городе и имеют право на социальную помощь, через суд. 

Судьи попытались выяснить, какие именно положения кодекса позволяют правительству установить правило о необходимости предоставить регистрацию. В частности, судья Игорь Тимофеев поинтересовался у представителя правительства, что он понимает под порядком организации помощи. Тот ответил, что понимает это как набор действий и условий. Последний критерий удивил судью, который отметил, что теперь ясен камень преткновения, и пообещал вернуться к обсуждению этой детали позже.

Рассмотрение дела отложили до 25 февраля.

София Саттарова


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