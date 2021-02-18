Челябинские "навальнисты" стали подозреваемыми по делу о перекрытии дорог 31 января

Сотрудники штаба Алексея Навального в Челябинске Анна Киселева и Александр Копьев приобрели статус подозреваемых в рамках дела о перекрытии дорог в ходе протестной акции в поддержку политика 31 января, уведомил "Урал. МБХ медиа" координатор штаба Артем Яумбаев.

Днём ранее в съёмной квартире, где проживают активисты, был проведён обыск, после чего обоих увезли на допрос. При этом правоохранители не позволили задержанным связаться с родителями, а адвокат по назначению настоятельно рекомендовал признать вину в инкриминируемом деянии и дать показания.

Всего фигурантами челябинского "дорожного дела" являются восемь человек, в том числе администратор чата локальных сторонников Навального Мария Макарова, которая в день акции пребывала в спецприёмнике.

В ходе демонстрации 31 января Киселева вела съёмку шествия, а Копьев отбывал административный арест.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По подсчётам правозащитников, в автозаках оказались свыше 5 тысяч человек.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге, – в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру