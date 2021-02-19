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18:25

Шнуров еще не решил, идти или нет в депутаты

фото ЗакС политика Шнуров еще не решил, идти или нет в депутаты

В Партии роста надеются, что ее сопредседатель Сергей Шнуров примет участие в думских выборах. Этой темы коснулись на конференции петербургского отделения партии, которая состоялась в пятницу, 19 февраля, сообщила в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

"Я сказала, что мы будем очень рады, если Сергей Шнуров примет участие в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Петербурге. Борис Титов добавил, что "если Шнуров пойдет, то будет весело". По его словам, Шнуров еще не принял окончательное решение по этому вопросу", - написала Дмитриева.

Шнуров присоединился к Партии роста в феврале 2020 года, а в июле встал ее сопредседателем. Вскоре после своего вступления, он говорил журналистам, что пока еще не решил, будет ли участвовать в думской кампании. 

Весной обсуждалась возможность выдвижения шоумена на дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга. Это вызвало обсуждения и слухи в интернете, в ответ на которые Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, которое начиналось со слов "Я разучусь ругаться матом и примирюсь, как мирный атом. Когда я стану депутатом, другие песни запою". Однако довыборы были отменены из-за пандемии коронавируса.

В сентябре музыкант говорил, что не намерен идти в Госдуму, и назвал себя "просто партийным". "А что там дают?" - спросил он про федеральный парламент. 

17 февраля лидер Партии роста Борис Титов выложил в Twitter совместное фото со Шнуровым, которое подписал "Выборы."


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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